سجلت محفظة القروض الشخصية بـ«كريدى أجريكول ــ مصر» ارتفاعا بنحو 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 لتسجل 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه بنهاية 2017.

وارتفعت محفظة القروض الشخصية بحوالى 1.2 مليار جنيه لتسجل 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه نهاية 2017.

وكشفت المؤشرات المالية للبنك عن ارتفاع صافى ربح البنك خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 15.2%، على أساس سنوى.

وأوضح البنك أنه سجل صافى ربح بعد الضريبة بلغ 1.09 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى يونيو الماضى، مقابل 949.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة بنسبة 17.4%، حيث سجل نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفع اجمالى الودائع بالبنك بنسبة 6.7 خلال النصف الأول، حيث سجلت 39.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 37.08 خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغ إجمالى القروض بنهاية يونيو نحو 20.97 مليار جنيه، مقابل 18.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكان بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، أكد أن مصرفه بدأ فى عملية تقليل الكاش وطرح بدائل إلكترونية جديدة للعملاء من أجل تحقيق هدف البنك المركزى فى تحقيق الشمول المالى.

وأوضح أن البنك يستعد لإطلاق منتج محفظتى الإلكترونية «بنكى والت» وتطوير الفروع داخل مصر لتقدم النصيحة والخدمة البنكية الجديدة سواء عبر الفروع الإلكترونية أو الثابتة.

وأضاف، أن البنك يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى تقليل الطاقة وترشيدها عبر استخدام الطاقة الشمسية فى بنى البنك الرئيسية من خلال إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية فى مصر أعلى سطح بنك، ونستهدف إنشاء المزيد من المحطات فى الفروع المختلفة.

وأشار إلى أن البنك يستهدف خطة نمو طموح فى مصر عبر قطاعات الشركات والأفراد ومجتمع الأعمال لاسيما وأن الفرص الموجودة جيدة وتحتاج إلى اقتناصها فقط.

وتابع: «قمنا بإطلاق مؤسسة كريدى أجريكول للتنمية ونهتم بالصحة والتعليم والبيئة وقمنا بتوزيع خمسة آلاف كرتونة رمضان خلال الشهر الكريم».