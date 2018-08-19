«المالية» و«جنوب سيناء» يفتتحان مبنى الضرائب العقارية الجديد بالطور

• وزير المالية يخصص نصف مليون جنيه لشراء سيارات متنقلة للضرائب العقارية.. ويشدد على تسهيل الخدمة للمواطنين

• محافظ جنوب سيناء يخصص 600 متر لإقامة مبنى للضرائب العقارية بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، اليوم الأحد، مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور سيناء، والذي تم إنشاءه بتكلفة تتخطى 15 مليون جنيه على مساحة 1200 متر مربع، ومكون من 3 طوابق، الأول يضم 13 حجرة، والثاني يضم 11 حجرة، بينما الدور الثالث يضم مركز تدريب مزود بأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا المبنى سيسهل بدرجة كبيرة التعامل مع البيانات ونظم المعلومات وإجراءات ضرائب القيمة المضاعف والضريبة العقارية، مطالبا جميع العاملين به بضرورة التكامل في الخدمة لتكون مصلحة الضرائب بجنوب سيناء مثالا يحتذى به على مستوى الجمهورية من حيث التكامل في الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف وزير المالية أن المبنى سيخدم جميع مدن خليج السويس بشكل مؤقت، مطالبا بتوفير عدد من العاملين للتعامل مع مواطني مدن أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر بشكل مميكن لتسهيل الخدمة على المواطنين وتوفير تكلفة وعناء السفر لمدينة الطور.

وقال الوزير إنه يوجد إمكانية جيدة لتحسين موارد الدولة من خلال الضرائب العقارية، وخاصة بعد تسهيل الخدمة للمواطنين والمستثمرين، موضحا أن قانون الضرائب الجديد في صالح المستثمرين خاصة بعد تراجع القطاع السياحي بجنوب سيناء، حيث إن القانون يسمح بتخفيض الضرائب المتراكمة بنسبة 90% لمدة 3 شهور فقط يتقدم خلالها المستثمرين المتعثرين، إضافة إلى إعطاء فترة أخرى تصل إلى شهر ونصف ولكن بنسبة تخفيض على الضرائب تصل إلى 70%، قائلا: «من وجهة نظري أن هذا القانون في صالح المستثمر وليس الدولة».

وقرر وزير المالية تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب بجنوب سيناء؛ لتوفير سيارات متنقلة للانتقال بين المدن تيسيرا على المواطنين وأيضا العاملين بالمصلحة، موجها بضرورة التسهيل على المترددين على مأمورية الضرائب بمدينة الطور وتوفير مكان مخصص «كول سنتر» للتسهيل على المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن هذا المبنى سيخدم المواطنين، خاصة أن المحافظة مترامية الأطراف، مقدما الشكر لوزير المالية على إنشاء هذا المبنى.

وأعلن المحافظ عن تخصيص مساحة 600 متر؛ لإقامة مبنى للضرائب العقارية بمدينة شرم الشيخ.

كما اجتمع وزير المالية بجميع العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظة للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم ووضع آليات لحلها.