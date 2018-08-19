طبيب الأهلي يكشف موقف «أجايي» و«ربيعة» و«باسم»

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يؤدي تدريباته العلاجية والتأهيلية بشكل منتظم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، وإن حالته مطمئنة إلى حد كبير.

وأوضح طبيب الفريق، أن «ربيعة» سيكون جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي قبل يناير المقبل.

وتطرّق «محمود» إلى الحديث عن حالة «جونيور أجايي»، مؤكدًا أنه سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد شهر ونصف، خاصة أنه يعاني من إصابة مزدوجة.

فيما أكّد أن «باسم علي» سيمضي 3 أسابيع أخرى حتى يعود للمشاركة في المران الجماعي، فيما يستكمل حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي.

كان «باسم» قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة. بينما تعرّض «أجايي» إلى قطع في الرباط الداخلي للركبة. ويعاني «ربيعة» من إصابة في الحوض.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.