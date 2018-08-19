وزيرة البيئة: نبحث عن كوادر شبابية للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت في البحث عن كوادر شبابية للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وأضافت وزيرة البيئة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أنها تخاطب حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، لضم مجموعة جديدة من الباحثين الشباب وتأهيلهم لحضور المؤتمر.



وعن خطة عمل الوزارة في هذا الإطار الفترة المقبلة، ذكرت أنه سيتم إجراء 3 ورش عمل في بداية سبتمبر المقبل، للتعريف بموضوعات المؤتمر، وما هي اتفاقية التنوع البيولوجي، وكيفية استفادة الشباب منها في أبحاثهم العلمية.



وتابعت أن فتح المشاركة في هذا المؤتمر على المستوى اللوجستي والفني والعلمي أو التعريفي، لابد أن يكون متاحًا بقوة للجميع، مشيرة إلى ضرورة مشاركة شباب الباحثين من مختلف التخصصات؛ الجيولوجيا، العلوم، الهندسة، الطاقة، التعدين والبترول، وحتى الإعلام لتعريفهم بماهية التنوع البيولوجي.



