كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى، قائلًا إنه تم توفير الأضاحي واللحوم والسلع الغذائية بكميات مناسبة، وأسعار مخفضة للمواطنين.



وأضاف متحدث «الوزراء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أنه تم تكثيف حملات مراقبة الأسواق؛ لضبط الأسعار، مشيرًا إلى زيادة المنافذ في المحافظات بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية لكل محافظة.



وأشار إلى منافذ بيع السلع الغذائية، سواء المنافذ المتحركة أو الثابتة في المحافظات، موضحًا أن غرفة عمليات مركز الوزراء تتلقى الشكاوى وتتواصل مع مختلف المحافظات طوال أيام العيد.



وأوضح أن هناك استعدادات أمنية، وحالة من اليقظة والاهتمام بتأمين الأماكن العامة والمزدحمة خلال أيام العيد.



