رئيس «بعثة الحج» يوضح حقيقة تسمم 118 حاجا

علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس البعثة المصرية للحج، على ما تردد بشأن تسمم الحجاج المصريين في السعودية، قائلًا: إن «هناك اشتباه في تسمم 118 حالة فقط من بين 2579 نزيل في نفس الفندق».



وقال رئيس «بعثة الحج»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن التحقيقات مازالت مستمرة، وتم إغلاق المطعم على الفور، وعلاج جميع المصابين، متابعًا أن نسبة الشفاء وصلت إلى 100%، ولا توجد أي آثار جانبية.



وتابع: «كل النزلاء في الفندق بياكلوا من نفس الأكل كل يوم مفيش غير بعض الحالات اللي عانت من أعراض المغص والإسهال، وتم معالجتهم على الفور، فضلًا عن صرف بدل وجبات لهم بعد إغلاق المطعم».



وعن سبب تأخير التقرير الطبي، وبيان البعثة حول ما حدث، أوضح أنه لم يتم الإعلان عن نتيجة التحاليل حتى الآن؛ لمعرفة نوعية الإصابة مما أدى إلى تأخير التقرير، متابعًا أن التحاليل تجرى في معامل وزارة الصحة السعودية؛ لمعرفة أوجه التقصير ومحاسبة المسؤولين.



