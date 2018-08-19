«استئناف الإسكندرية» تحيل «أشعياء المقاري وفلتاؤوس» لـ«الجنايات»

قرر، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ناصر الدهشان، اليوم الأحد، إحالة الراهبين «أشعياء المقاري» واسمه العلماني «وائل سعد تاوضرس» و«فلتاؤوس المقاري» واسمه العلماني «ريمون رسمي منصور» 33 عاما، لمحكمة جنايات الإسكندرية، للبدء في إجراءات محاكمتهما؛ لاتهامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وجاء ذلك في أعقاب توجيه النيابة العامة للراهب الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بمساعدة المتهم الثاني، الذي يرقد حاليا داخل مستشفى الأنجلو أمريكان بالزمالك، حيث يعالج من محاولة الإنتحار، وأقر أمام فريق من نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد مصطفى، كان توجه للمستشفى الأسبوع الماضي، باشتراكه في قتل المجني عليه؛ الذي عثر على جثته أمام القلاية الخاصة به؛ لجود ضغائن بينهما.