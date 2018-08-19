أجويرو سعيد بـ«الهاتريك» أمام هدرسفيلد

تحدث المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو ،هداف فريق مانشستر سيتي، عن وصوله للـ"هاتريك" رقم 13 له في مسيرته مع الفريق السماوي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يهمه في المقام الأول تحقيق الفريق للانتصارات.

وقال أجويرو، عقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال فوز سيتي 6 / 1 على ضيفه هيدرسفيلد تاون اليوم الأحد في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، "الهاتريك رقم 13؟ يا لهم من أمر رائع".

أضاف أجويرو "إنني سعيد للغاية بتسجيلي أي ثلاثية، لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو الفوز".

أوضح أجويرو "أتيحت لي فرصة أو فرصتين قبل تسجيل هدفي الثالث، شعرت أن تلك اللحظة لن تأتي، لكنني تمكنت في النهاية من هز الشباك للمرة الثالثة".

ورغم التقارير التي أشارت قبل المباراة إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا ،مدرب سيتي، يعتزم استبعاد أجويرو من المباراة، إلا أن النجم الأرجنتيني قدم أداء مبهرا.

أكد أجويرو "إنني أتدرب بقوة، ثم أرى ما سيقوم به المدرب، لكن عندما ألعب فإنني أحاول أن أكون في أفضل حال".

من جانبه، أثنى جوارديولا بالمستوى اللافت الذي قدمه أجويرو أمام هيدرسفيلد، حيث قال عقب المباراة "لم أر سيرخيو بمثل هذا المستوى من قبل".

كشف جوارديولا "حينما جاء إلى هنا في الماضي، كان دائما في مستوى عال، وسبق له تسجيل أكثر من ثلاثية في مباراة واحدة، ولكنه لم يقم بذلك فحسب اليوم، بل خلق الكثير من الفرص والمساحات والتمريرات، وكان دائم الحركة، وظهر بشكل متجانس للغاية مع جابرييل جيسوس".

بتلك النتيجة، واصل سيتي انطلاقته القوية في الدوري الانجليزي، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين، ليتربع على صدارة المسابقة، متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي وواتفورد وتوتنهام وبورنموث، المتساوين معه في نفس الرصيد.