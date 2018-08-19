شرطة التموين: أسعار السلع في مبادرة «كلنا واحد» أقل من الأسواق بـ25%

قال اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، إن مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأضاف «سعيد»، في تصريحات لبرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أن هناك بعض التجار من ضعاف النفوس رفعوا الأسعار على المواطنين بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن السلع التي تباع في المعارض أقل من السوق بنسبة تصل لـ25 %.



وتابع: «تعاقدنا مع التجار على بيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 25%، ومفيش تاجر عايز يخسر، والفرق هنا بين الجشع في الربح، وبين تحقيق هامش ربح معقول».



وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية، بضرورة توفير السلع الغذائية لأسعار منخفض للمواطنين، فضلًا عن الاهتمام بالمواطن محدود الدخل.



وأطلقت وزارة الداخلية، مبادرة «كلنا واحد»؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتبدأ المبادرة من يوم 16 الجاري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وتوفر السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%.



