رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: كوفي أنان «قائد القادة» في إحلال السلام حول العالم

نعى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان عن عمر يناهز 80 عاما، واصفا إياه بأنه قائد القادة الذي حقق عبر صبره ورؤيته الكثير لإحلال السلام حول العالم.

وقال براون - في تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأحد، إن "كوفي أنان حقق نتائج في العديد من الصراعات حول العالم وكان آخرها في ميانمار وكينيا ".

وأضاف "لقد نقل الأمم المتحدة إلى القرن الجديد كي تتمكن من مواجهة قضايا تتعلق بالفقر والظلم وسوء التغذية والجوع".

وكانت أسرة كوفي أنان - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام - قد أعلنت صباح أمس السبت وفاته بعد فترة قصيرة من المرض.. وقالت - في بيان منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - إن زوجته وأبناءه آما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة.