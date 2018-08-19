«المالكي» يعلن قرب تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

كشف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، عن أن القوى الوطنية اقتربت كثيرا من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر خصوصا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال "المالكي"، الذي يرأس قائمة دولة القانون الانتخابية خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بريت مكجورك، بحضور السفير دوجلاس سيليمان، إن "مشروع الأغلبية السياسية لا يزال هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعيشها العراق، والانطلاق لتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة والنهوض بالخدمات".

وذكر أن: "القوى الوطنية اقتربت كثيرا من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر خصوصا مع المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم على أسماء النواب الجدد في البرلمان العراقي؛ ليفتح الباب أمام إعلان تشكيل الكتلة الأكبر وعقد أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد.

ويقود زعيم دولة القانون نوري المالكي، برفقه رئيس كتلة الفتح هادي العامري، اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي تتيح تسمية رئيس الحكومة الجديدة.