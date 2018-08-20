بالصور - صافرة مصرية في نهائي كأس الأمم الإفريقية لناشئات كرة السلة

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شاركت الحكمة المصرية الدولية أية خالد في إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئات تحت 18 عاما لكرة السلة والتي اختتمت مساء اليوم الأحد بمدينة مابوتو الموزبيقية بين منتخبي مالي وموزمبيق.

وساعدت الحكمة المصرية كلا من البتسوانية جودي دوروثي أوكاتش والأوغندية مونيكا ناسونا في إدارة المباراة النهائية التي حسمتها لاعبات مالي بنتيجة 86 – 33 وتوجن باللقب رقم 7 في تاريخهم.

وحصل منتخب مالي على المركز الأول وموزمبيق على المركز الثاني وأنجولا على المركز الثالث ورواندا على المركز الرابع ومصر على المركز الخامس والرأس الأخضر على المركز السادس والكونغو الديمقراطية على المركز السابع وأوغندا على المركز الثامن.