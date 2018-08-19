واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الانجليزي ، عقب فوزه الكبير 6 / 1 على ضيفه هيديرسفيلد تاون في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز واتفورد على مضيفه بيرنلي 3 / 1.



وارتفع رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ست نقاط، ليتربع على الصدارة، فيما ظل رصيد هيديرسفيلد خاليا من النقاط في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.



وتقمص النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، دور البطولة في المباراة حيث أحرز ثلاثة أهداف، ليسجل تاسع (هاتريك) في مسيرته مع الفريق في بطولة الدوري.



وافتتح أجويرو التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يضيف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 31.



وعاد جيسوس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 35، فيما قلص جون جورينك ستانكوفيتش الفارق بتسجيله هدفا للضيوف في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثة أهداف لهدف.



وواصل مانشستر سيتي فرض سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله ثلاثة أهداف أخرى عن طريق ديفيد سيلفا وأجويرو اللذين أحرزا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 48 و76، فيما جاء الهدف السادس عبر النيران الصديقة، بعدما سجل تيرينسي كونغولو لاعب هيديرسفيلد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وكان المباراة قد شهدت مشاركة رمضان صبحي لاعب منتخب مصر مع هدرسفيلد في الدقائق الأخيرة من المباراة .