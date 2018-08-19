ميسي يسجل الهدف 6000 لبرشلونة في الليجا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الهدف رقم 6000 للنادي الكتالوني في تاريخه ببطولة الدوري الإسباني.

وافتتح ميسي أولى أهداف برشلونة من ركلة حرة في الدقيقة 64 في شباك ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من الليجا لموسم 2018-2019 بملعب كامب نو، ليمنح فريقه الهدف رقم 6000 بالمسابقة.

وكان ماركوس أوريلو قد سجل الهدف رقم 1000 لبرشلونة في الليجا بنيما سجل فويلوس زبالا الهدف رقم 2000 وإنريكي كاسترو جونزاليز "كويني" الهدف رقم 3000 ، وجويليرمو أمور الهدف رقم 4000 ، بينما سجل ميسي الهدفين 5000 و6000.