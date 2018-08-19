قال الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة، والمحافظ أيمن عبد المنعم، تم وضع خطة عمل للمديرية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، مؤكدة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، وإلغاء الراحات للأطقم الطبية، وتوفير كميات إضافية من الأمصال والطعوم في المستشفيات العامة والمركزية.

وأضافت وكيل «صحة سوهاج»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه تم البدء في شن حملات رقابية مكثفة للرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة منذ مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وأكدت أن هناك رقابة مكثفة على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحم، والهايبر ماركت الفترة الحالية،

متابعة أن المحافظة بها 34 منفذًا لتوزيع الألبان، موزعة على مختلف المراكز الحضارية، جاري التأكد من جاهزيتها.

وأشارت إلى التأكد من جاهزية المستشفيات وتزويد أطقم الطوارئ للضعف لاستقبال أي حالة طارئة خلال أيام العيد، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، موضحة أن هناك 100 سيارة إسعاف منتشرة في أرجاء المحافظة، من خلال التمركزات الثابتة أو المتحركة التي تتواجد بالقرب من الأماكن المتوقع أن تشهد تكدسات، مثل النوادي، الحدائق العامة، المتنزهات.

وذكرت أن غرفة إدارة الأزمات بالمديرية منعقدة على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة عمليات المحافظة وغرفة طوارئ الوزارة بشكل دائم، مؤكدة أنه في حال تلقي أي بلاغ ستتجه سيارات الإسعاف إلى مكان الحالة ونقلها إلى أقرب مستشفى.