رئيس الطائفة الإنجيلية لـ«السيسي» في عيد الأضحى: ندعو الله أن يعيده على المصريين بالاستقرار

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال فيها: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة، ندعو الله أن يعيده عليكم بوافر الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر العظيم الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتعليم والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.