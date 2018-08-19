ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات «كيرالا» الهندية إلى 357

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، أن حصيلة أسوأ فيضانات لا تزال تضرب ولاية «كيرالا» الهندية، ارتفعت إلى 357 قتيلا، مقدرة حجم الخسائر المادية بما يقرب من 3 مليار دولار.

وقالت السلطات المحلية فى الولاية، وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز» اليوم، إنه «منذ 29 مايو عندما بدأت الأمطار الموسمية فى كيرالا، لقى 357 شخصا حتفهم، 33 منهم خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أنه أسوأ فيضان يضرب الولاية منذ قرن.

وبحسب ما نقلت رويترز، فقد لجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما أقيمت لإيوائهم فى وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين. كما تعرضت طرقات و134 جسرا إلى دمار حيث عزلت مناطق نائية فى المرتفعات التى كانت الأكثر تأثرا فى الولاية.

وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعى مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الانقاذ.

وأفاد بيان مسئول الإعلام بالولاية، أنه «وفق التقديرات الأولية، بلغت خسائر كيرالا نتيجة الفيضانات 19512 كرور روبية (2,9 مليار دولار)، ولا يمكن تقدير قيمة الخسائر الفعلية إلا بعد انحسار المياه».

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الذى قام بجولة جوية قصيرة لتفقد الولاية أمس

، منحها 75 مليون دولار فورا لمساعدتها على مواجهة الكارثة.

وتتعرض الولاية الجاذبة للسياح إلى أمطار وسيول موسمية منذ نهاية مايو، ما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.