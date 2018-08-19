«التحالف الدولي»: باقون في العراق لاستئصال تنظيم «داعش»

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، شون رايان، إن العملية ضد التنظيم دخلت مرحلتها الثالثة، وتستهدف تطهير آحر جيوب سيطرة «داعش»، شرق نهر الفرات في سوريا.

وأضاف «رايان»، في لقاء مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أن القوات الكردية العاملة في العراق تهاجم جيوب «داعش»، وتطادر القوات العراقية الفارين من عناصر التنظيم، بينما في سوريا فإن العمليات تركز على ضفة نهر الفرات، التي تشهد تواجدًا ضعيفًا من عناصر داعش، موضحًا أن داعش، لا يزال خطيرًا، وأن قوات التحالف مستمرة في العراق قدر الإمكان، لاستصال التنظيم، بدعوة من الحكومة العراقية.

وتابع: «نرى أن هناك جيوبًا داعشية ونحرص على استصالها، والتنظيم لا يزال لديه بعض الإمدادات المالية والذخائر ويمكنه إحداث ضررًا، لكن بعض مقاتلي التنظيم فروا أو قتلوا».

وعن البقاء في سوريا، قال إنه عند القضاء على آخر جيوب داعش، شرق الفرات فإن الجميع هناك سيدركون أن هذا آخر جيب لداعش، رافضًا التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول ضرورة الانسحاب من سوريا، مشيرًا إلى ضرورة أن ينهي التحالف مهمته القتالية.