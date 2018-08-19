رئيس بعثة الحج الرسمية يتفقد مخيمات الحجاج بمنى وعرفات

تفقد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية المخيمات التي سيقيم بها الحجاج المصريين بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.



وقال مروان إنه اطمئن على توافر كافة الخدمات الموجودة بالمخيمات وفقا للتعاقدات المبرمة، منوهًا إلى ضرورة تلافي أية نواقص إن وجدت قبل ذهاب الحجاج إليها.



وأضاف أنه طالب رؤساء البعثات النوعية للحج وهم اللواء عمرو لطفي رئيس بعثة حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، ومجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي التابعة لوزارة السياحة، وأيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية بضرورة تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال فترة إقامتهم بمنى وعرفات.