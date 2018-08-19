• الرياح السريعة تكشف بعض أجزاء من كسوة الكعبة.. والحجاج يبتهلون إلى الله بالدعاء



هبت عاصفة ترابية شديدة على منطقة مكة المكرمة ومخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات أدت إلى اقتلاع العديد من الخيام وسقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة، ما أدى إلى حدوث حالة من الهلع والفزع بين الحجاج الذين رفعوا أكف الرضاعة إلى الله داعين أن يخفف هذه العاصفة ويزيل آثارها حتى يمكنهم الوقوف بعرفة واستكمال باقى مناسك الحج.

استمرت العاصفة لأكثر من ساعتين قامت خلالها السلطات السعودية بعمليات إنقاذ سريعة لكافة المخيمات التي تأثرت بالعاصفة وإزالة أية مخلفات ترابية وصلبة حتى لا تعوق حركة الحافلات والأتوبيسات لأكثر من 2.5 مليون حاج.

كما أدت العاصفة إلى كشف بعض أجزاء كسوة الكعبة المشرفة إلا أن حركة الطواف لم تتوقف لحظة واحدة، واستغل الطائفون هذه اللحظات للتقرب إلى الله أن يوقف هذه العاصفة ويجعلها خيرا.