الإعلان عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أعلن قادة عراقيون، مساء الأحد، عن تشكيل نواة لتحالف يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر بيان في ختام اجتماع ضم قادة كتل سائرون والحكمة والنصر والوطنية العراقية وتحالف القوى أنه "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة".

وأوضح البيان أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة. وهذا التحالف العابر للطائفية الذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا ويسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين".

وكان قد عقد مساء اليوم في فندق بابل اجتماع ضم كل من مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وصالح المطلك لتشكيل نواة الكتلة الأكبر من قوى سائرون والحكمة والنصر والوطنية العراقية واتحاد القوى وفتح الأبواب أمام الكتل الأخرى للانضمام إليها قبيل عقد جلسة البرلمان العراقي.

ويعد هذا التحالف أول تحالف يعلن عنه رسميا في العراق يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد فيما لازال تحالف يضم دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري يقودان اتصالات لتشكيل الكتلة الأكبر مع الأطراف السياسية الأخرى دون التوصل إلى إعلان رسمي لمجريات الاتصالات.