وكيل «تعليم الفيوم» عن صورة تربية خراف داخل مدرسة: قد تكون مفبركة

علق الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتربية الخراف داخل أحد المدارس بالمحافظة، قائلًا: «جاري التحقيق في الواقعة، وهناك احتمال تكون مفبركة».



وأشار «عبد المنعم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، إلى تطوير التعليم العام والفني في المحافظة، موضحًا أن هناك 4 من أوائل الثانوية العامة من مدارس محافظة الفيوم.



وأضاف أنه جاري التحقيق في الواقعة للتأكد من صحتها، متابعًا: «بتابع 5 مدارس يوميًا، وتم تحويل الواقعة للشؤون القانونية، وأقسم بالله أي مخطئ سيحاسب».



وأكد على أهمية التعليم الذي يعد محورًا أساسيًا في تقدم أي دولة، فضلًا عن كونه خط الدفاع الأول لمصر، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2019 للتعليم.



وأثارت صورة لتربية الخراف بأحد مدارس محافظة الفيوم، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري التحقيق في الواقعة؛ للتأكد من صحتها، ومحاسبة المسؤولين.



