تكنولوجيا جديدة لرصد محاولات اختراق نظام التصويت في انتخابات الكونجرس الأمريكي

قررت 36 ولاية أمريكية، استخدام نظام استشعار «ألبرت»؛ لرصد أي محاولات للقرصنة على قواعد بيانات انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

تستطيع وحدات استشعار «ألبرت» رصد محاولات القرصنة، وإبلاغ الهيئات الحكومية الأمريكية بهذه المحاولات بسرعة، وذلك في إطار المساعي الأمريكية؛ لتعزيز حماية نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات؛ بهدف التصدي لأي محاولة اختراق أو تلاعب بالبيانات.

كما أشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى، أن أغلب الولايات الأمريكية تستخدم وحدات استشعار «ألبرت» لتأمين قواعد وشبكات بيانات الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة بعد نشر تقارير عن قيام قراصنة روس باختراق قواعد بيانات تسجيل الناخبين في ولايتي ألينوي وأريزونا الأمريكيتين، وتمثل هذه القواعد أهمية كبيرة؛ للتأكد من هوية الناخب أثناء الإدلاء بصوته في مراكز الاقتراع.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه تم تصميم نظام استشعار «ألبرت» على أساس أحد الأنظمة المستخدمة في شبكات حماية الحكومة الاتحادية الأمريكية، وهذا النظام لا يستطيع منع الهجمات الإلكترونية على قواعد البيانات لكنه يستطيع رصد أي أنشطة مشبوهة على القواعد، وإرسال معلومات بشأنها إلى مركز لتبادل البيانات على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي بالقرب من مدينة ألباني بولاية نيويورك الأمريكية، وفي هذه الحالة يستطيع وكلاء وعملاء الحكومة اكتشاف ما إذا كانت هذه الأنشطة محاولة قرصنة بالفعل وإبلاغ الولايات المعنية بها بسرعة للتصدي لها.

وكانت جانيت مانفرا المسؤولة رفيعة المستوى في قطاع أمن الشبكات بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق إن أي شيء يمكن أن تكون فيه ثغرة يحاول أي شخص استغلالها وهو ما يجب التصدي له باستمرار لقطع الطريق على نجاح عمليات الاختراق واستغلالها في التلاعب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس.