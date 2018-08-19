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ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام

سول- د ب أ
نشر فى : الأحد 19 أغسطس 2018 - 11:27 ص | آخر تحديث : الأحد 19 أغسطس 2018 - 11:27 ص

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1.2% خلال أول ستة أشهر من هذا العام، وذلك يرجع إلى إطلاق طرازات جديدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم بيع 53778 سيارة، مثل السيارات الهجينة والكهربائية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بواقع 7% من إجمالي مبيعات السيارات.

وقد ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من 28807 سيارات عام 2013 إلى 97813 سيارة عام 2017، وتوقع محللون أن يبلغ حجم المبيعات هذا العام 100 ألف سيارة.

كما ارتفعت نسبة السيارات الصديقة للبيئة بين جميع أنواع السيارات التي تم بيعها في كوريا الجنوبية من 2.2 % عام 2013 إلى 6.4% العام الماضي.


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