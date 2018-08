نجوم بوليوود يغردون تضامنا مع فيضان «كيرالا»: «لنفعل ما في وسعنا»

تفاعل نجوم بوليوود اليوم الأحد عبر حساباتم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مع الفضيانات التي ضربت ولاية "كيرالا" الهندية الأسبوع الماضي، وخلفت وراءها مئات القتلى ومئات الآلاف من المشردين؛ وذلك نتيجة استمرار هطول الأمطار بغزارة على الولاية منذ أكثر من أسبوع؛ ما أدى إلى انهيار الأراضي والمنازل والكبارى في أكثر من 12 مقاطعة في كيرالا، بحسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وجاءت تفاعلات النجوم عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فغرد النجم العالمي "أميتاب باتشان" قائلا "إن الدمار الناجم عن الأمطار المتواصلة في كيرالا مخيف، مئات وآلاف من أخواتنا وإخواننا يعانون من ألم عميق! يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة بقدر ما نستطيع لتلبية احتياجات شعب ولاية كيرالا، واجب عليا و عليك أيضا".

T 2904 - The devastation caused by incessant rain in Kerala is frightening !

Hundreds and thousands of our sisters and brothers are in deep anguish ! We must do all we can to contribute as much as we can towards the needs of the people of Kerala ..

I have .. you must too ..🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

كما طلب "هريثيك روشان" المشهور بلقب "الإمبراطور" المساعدة من الجميع، مغردا "الوضع في ولاية كيرالا أمر بالغ الأهمية مطلوب مساعدة من فضلك دعنا نتقدم ونفعل ما وسعنا أصدقائنا في كيرالا بحاجة إلينا الآن لقد ساهمت بمبلغ وأطلب منكم جميعًا أن تفعلوا ما بوسعكم فليبارك الله".

The situation in Kerala is critical. Help is required.

Please let’s come forward and do whatever we can. Our friends in Kerela need us right now. I have contributed a sum and I request you all to do whatever you can. God bless #KerelaFloodRelief pic.twitter.com/lllier4SDE — Hrithik Roshan (@iHrithik) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وغرد أكثر من مرة الفنان الهندي "ريسول بوكوتي" الحاصل على جائزة أوسكار، شاكرا جميع من ساهموا في مساعدة مواطني كيرلا، وقال في آخر تغريدة له: "الإحسان واللطف في هذه الساعة الخطيرة من الحاجة، ليس لهما كلمة للتعبير عن الشكر، بل عن الامتنان الصادق والحب والمودة، الناس في ولاية كيرالا يعتبرونك واحدا منهم، ومساعدتك يتم تقديرها وتحترم".

Benevolence and kindness in this grave hour of need has no word for thanking, but for sincere gratitude, love and affection. @SrBachchan and @juniorbachchan the people of Kerala consider you one of their own, and your hand of help is deeply appreciated.Respect 🙏🙏🙏 — resul pookutty (@resulp) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

تعبتر تلك الفيضانات هي الأقوي في ولاية كيرالا منذ 100 عام، حيث لايزال الآن الآلاف من رجال الإنقاذ في بذل الجهود لاستخراج نحو 10 آلاف مواطن عالق بالولاية، إلى جانب تكليف مئات المراكب و24 طائرة مروحية بإيصال مواد الإغاثة إلى المناطق المتطرفة، وذلك وسط توقعات باعتدال المناخ وتوقف الأمطار على الولاية غدا الإثنين.