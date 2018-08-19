• «الزراعة»: أسعارنا أقل من الأسواق بـ25%



قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة أكثر من اللحوم البلدي في مصر، معقبًا: «المواطن المصري لازم يجرب عشان يقتنع».

وأضاف متحدث «الزراعة»، في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن اللحوم المستوردة البرازيلي يتم بيعها بسعر يتراوح من 45 لـ60 جنيهًا في منافذ الوزارة، ويتم طرح اللحوم السوداني بـ85 جنيهًا، والبلدي بـ100 جنيه، لافتًا أن أسعار الوزارة اقل من الأسواق الخارجية بنسبه 25%.

وأشاد باللحوم البرازيلي المجمدة، نظرًا لقلة أسعارها وجودتها، مؤكدًا أن اللحمة آمنة ومن أجود أنواع اللحوم التي يأكل منها الشعب البرازيل، فضلًا عن جودة سلالة الأبقار والجاموس.

وأوضح أن المواطن المصري يقتنع بالتجربة ولا يقتنع بالدعاية للمنتجات الغذائية خاصة اللحوم، متابعًا: «الناس تشتري اللحمة وتجربها، وترجع تطلبها مرة أخرى لسعرها المناسب، وجودة مذاقها».