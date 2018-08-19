«الأوقاف»: حظر تعليق أي شعارات أو لافتات سياسية خلال صلاة العيد

أعلن الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات بجميع محافظات الجمهورية.

وقال «طايع»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن «وزارة الأوقاف استعدت لعيد الأضحى بتنظيم الساحات، وإعدادها إعدادًا جيدًا لاستقبال المصليين، بالتنسيق مع المحليات».

وأضاف أنه «سيتم حظر استخدام أو تعليق أي شعارات أو لافتتات تعبر عن اتجاه سياسي أو أيدولوجي معين»، مشيرًا إلى أصدار تعليمات واضحة من قبل الوزارة لكافة المديريات بالمحافظات للتعامل مع مثل هذه المخالفات.

وعند سؤاله عن طريقة التعامل مع أئمة الدعوة السلفية، أوضح «نحن لا نتعامل مع كيانات موازية للوزارة، بل نتعامل وفقًا لضوابط وشروط معينة، ومن ينطبق عليه هذه الشروط يتم منحه الترخيص، بغض النظر عن توجهه».