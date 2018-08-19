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حصلت "الشروق" على صورة ضوئية لنص استقالة النائب طلعت خليل من البرلمان.

وكان النائب طلعت خليل أعلن عن تقدمه باستقالة رسمية بعد حادث غرق طفل وطفلة بالسويس في بلاعة للصرف الصحي مفتوحة، داخل منطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل بالسويس.

وجاء السبب الرئيسي لتقديم النائب استقالته على حسب ما ذكره في الاستقالة المقدمة، هو أنه تقدم منذ دخوله البرلمان بـ37 طلب إحاطة وطلبين استجواب ولم يناقش منها سوى اثنان فقط وتم تجاهل 35 طلب إحاطة وطلبين الاستجواب.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتغيب ساندي محمد عبده الشعيري، 4 أعوام، وعبد الرحمن محمد فوزي، 6 أعوام.

وبعد 4 ساعات من الاختفاء اكتشف الأهالي من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة في بلاعة الصرف الصحي.