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وجيه : الإسماعيلي بوابتي للمنتخب الأوليمبي

عمر علام
نشر فى : الأحد 19 أغسطس 2018 - 7:03 م | آخر تحديث : الأحد 19 أغسطس 2018 - 7:03 م

 يسعى وجيه عبدالحكيم جناح الإسماعيلي للحصول على فرصته الأولى للمشاركة تحت قيادة خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش، وذلك خلال مواجهة مصر المقاصة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويأمل وجيه في تحقيق إنطلاقة مميزة مع الدراويش تمكنه من لفت أنظار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، حتي يتثني لجناج الدراويش المشاركة خلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الروسي وديًا يوم 5 ستمبر القادم، ضمن إستعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة الجمعة المقبلة علي ستاد الإسماعلية ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المحلي.

 


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