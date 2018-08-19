محافظة الأقصر: علاج ورش 215 منزلا من النمل الأبيض

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر أن حملات مكافحة وعلاج حشرة النمل الأبيض بمنازل وقرى المحافظة أسفرت عن علاج ورش الحشرة بالمبيد فى 215 منزلا، وذلك حتى اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس، مؤكدا استمرار فرق العمل حتى يتم علاج كافة الحالات التى يتم الإبلاغ عنها، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشكلة أولاً بأول والتوصية باتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الأضرار الناجمة.

وأكد محافظ الأقصر أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد مستمر وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين فى مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر.

وفى السياق ذاته، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بالبؤر المصابة فى مراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، وأسفرت حملات اليوم الأحد، عن مكافحة النمل الأبيض فى 123 منزلا.