السكة الحديد: لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام العيد

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها.



وقال رئيس «السكة الحديد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، إنه لا صحة لما تردد حول تحريك أسعار تذاكر القطارات خلال أيام العيد، مؤكدًا أنه لن يتم زيادة الأسعار سوى بعد تحسين الخدمة.



وأضاف أنه تم تشغيل 26 قطارًا إضافيًا بإجمالي 126 ألف مقعد، معظمها تربط بين «القاهرة-أسوان» و«إسكندرية-أسوان»، متابعًا أنه بدءًا من غد الأحد، سيتم تسيير 5 قطارات إضافية مميزة ومكيفة، على خط «الإسكندرية-القاهرة-أسوان»؛ لتخفيف الازدحام المرتقب الفترة المقبلة.