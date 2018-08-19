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مضوي يعالج أخطاء الإسماعيلي قبل مواجهة المقاصة

عمر علام
نشر فى : الأحد 19 أغسطس 2018 - 8:55 م | آخر تحديث : الأحد 19 أغسطس 2018 - 8:55 م

 عقد الجزائري خير الدين بن مضوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المسائي.

وامتدت المحاضرة الفنية لمدة 35 دقيقة تضمنت شرح الأخطاء التي تسببت في هزيمة الدراويش من الاتحاد السكندري 1-0 الجمعة الماضية.

وطالب مضوي لاعبيه خلال المحاضرة بضرورة تحقيق الفوز الأول أمام المقاصة يوم الجمعة المقبلة، حيث تعادل الدراويش مع الأهلي وبتروجت وخسر من الاتحاد.

وعلي الجانب الأخر وعد اللاعبون مضوي ببذل قصارى جهدهم في تحقيق الفوز الأول واحتلال مركز متقدم في جدول الدوري المحلي.

 

 

 


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