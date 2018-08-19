رئيس الإمارات يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات في السودان

وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرضت لها السودان مؤخرا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم الأحد، أن ذلك يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعبا على المساهمة في رفع المعاناة عن إخوانهم في السودان الشقيق وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمساعدة المتضررين والمشردين والمساهمة بشتى السبل في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الإمارات والسودان.

وحسب الوكالة، تأتي هذه اللفتة لتؤكد سعي الإمارات الدؤوب وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول في الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكانياتها كافة في سبيل العمل الإنساني والمساهمة النوعية في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظا.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخرا أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذت عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في السودان من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.

وطبقا للوكالة، احتلت الإمارات في عام 2017، المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإنمائية التي قدمتها الدولة رسميا 19.32 مليار درهم، وهو ما يعادل 5.26 مليار دولار أمريكي.