المصري ونهضة بركان المغربي يتأهلان لربع نهائي الكونفيدرالية

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صعد فريقا المصري البورسعيدي، ونهضة بركان المغربي لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وتعادل المصري 1/1 مع مضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي، فيما تغلب نهضة بركان 2 / صفر على مضيفه الهلال السوداني في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات للبطولة.

وتربع نهضة بركان على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المصري، ليحجزا بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، فيما احتل الهلال المركز الثالث بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على يونياو دو سونجو متذيل الترتيب.

وعلى ملعب الهلال بأم درمان، استعاد نهضة بركان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عقب فوزه على الفريق السوداني بثنائية أحرزها التوجولي لابا كودجو فودوه والبوركيني آلان تراوري في الدقيقتين 40 و64.

وفي اللقاء الآخر، تأهل المصري للمرة الأولى في تاريخه لدور الثمانية بالبطولة، بعدما تعادل بهدف لمثله مع يونياو دو سونجو.

بادر عبداللطيف جريندو بالتسجيل للمصري في الدقيقة 75، لكن جيمي يوكندي أدرك التعادل للفريق الموزمبيقي بعدها بدقيقتين.