تأهل فريق المصري إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد تعادله عصر اليوم الأحد 1 – 1 خارج ملعبه أمام مضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وبادر عبداللطيف جريندو بالتسجيل للمصري في الدقيقة 75، لكن فرصة الضيوف لم تدم طويلا، بعدما أدرك جيمي يوكندي التعادل للفريق الموزمبيقي بعدها بدقيقتين.

الفريق البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، رفع رصيده إلي النقطة 9 ليرتقي إلي صدارة مجموعته مؤقتاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نهضة بركان المغربي، الذي يحل ضيفا على الهلال السوداني، متذيل الترتيب بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم، فيما رفع يونياو دو سونجو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتا، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال.

وربما يحسم المصري ونهضة بركان تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة دون انتظار الجولة السادسة (الأخيرة)، حال إخفاق الهلال في التغلب على منافسه المغربي.