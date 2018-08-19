اتحاد السلاح يحدد 6 سبتمبر موعد انطلاق الموسم الجديد

ينطلق الموسم المحلى للسلاح 2018 / 2019 يوم 6 سبتمبر المقبل، وذلك ببطولة كأس مصر تحت 17 سنة ، للأولاد والبنات في جميع الأسلحة على مدار يومين.

وأعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس الاتحاد، انه من المقرر انطلاق الموسم الجديد ، 6 سبتمبر المقبل وذلك من خلال بطولة كأس مصر.

وأشار الحسيني ، ان الاتحاد حدد يوم 27 أكتوبر القادم موعدا لإجراء الجمعية العمومية للاتحاد لإجراء الإنتخابات التكميلية، على المقاعد الشاغرة فى الإتحاد فى ظل تقدم 4 أعضاء مجلس إدارة بإستقالتهم .

ومن جانبها حددت لجنة المسابقات باتحاد السلاح، يوم 20 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق منافسات مرحلة 15 سنة على مدار يومين فى الأسلحة المختلفة إيضًا.

بينما تقام منافسات كأس مصر لمرحلة 11 سنة يوم 13 سبتمبر على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية لجميع الأسلحة أيضا.