20 ألف جنيه غرامة على الإسماعيلي والاتحاد بعد خناقة عبد ربه والأدهم

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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عقوبات الاسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز.

أول قرار أعلنته لجنة المسابقات، تغريم ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى للفريقين، عقب اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز.

وكانت شهدت مباراة الاتحاد والإسماعيلي مشادة كلامية بين حسنى عبد ربه قائد الدراويش، وعاشور الأدهم وصلت للتشابك اللفظى بعد المباراة فى شكل سيئ، ما دفع لجنة المسابقات لتغريم كلا الناديين

كما وجهت اللجنة إنذار إلى أحمد عبد العزيز مودى لاعب مصر المقاصة بسبب تهكمه على الحكام، وفى حال تكرار هجومه سيتم إيقافه وتغريمه مالياً بسبب تصريحاته.