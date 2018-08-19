علي لاريجاني: أمريكا تنادي بالحرية بوقاحة وتفرض حظرا اقتصاديا على الدول

قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن الأمريكيين ينادون بالحرية وحقوق الإنسان "بكل وقاحة" وهم يفرضون حظرا اقتصاديا على الدول.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن "لاريجاني"، قوله في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع المفتوح لمجلس الشوري الاسلامي، إن الانقلاب العسكري الذي أسقط الحكومة الوطنية بإيران في 19 أغسطس من عام 1953، كان "مكرا لعبت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا دورا مصيريا وحاسما".

وأضاف "لاريجاني" أنّ: "هاتين الدولتين عندما قامتا بهذا العمل الإجرامي واللا إنساني، تذرعتا بوجود محاولات شيوعية للسيطرة على إيران من جانب الاتحاد السوفييتي"، موضحا أن سبب انتصار هذا الانقلاب العسكري ضد الحكومة الوطنية - حكومة محمد مصدق الوطنية في العملية التي أدخلت إيران في عتمة ديكتاتورية استمرت لعقود – هو عدم تواجد الشعب في الساحة، والأهم من ذلك إيقاف عمل البرلمان، ما أتاح الفرصة لواشنطن ولندن للنجاح في تنفيذ هذا الانقلاب والإمساك بزمام الأمور في البلاد، بحسب ما نقلته "إرنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وأعلن في الوقت نفسه عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ودخل جزء من هذه العقوبات حيز التنفيذ في السادس من الشهر الجاري.