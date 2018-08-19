وزير التعليم: لدينا معلمون عباقرة قادرون على إنجاز النظام الجديد

• تدريبات المعلمين مستمرة طوال العام الدراسي

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قاعات تدريب المدربين الأوائل بأكاديمية المعلمين، يرافقه الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، والدكتور أندرو تيدسويل مدير التنمية المهنية بمؤسسة «ديسكفري إديوكيشن»، ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال تفقده قاعات التدريب، أثنى الدكتور طارق شوقي على دور المعلمين المدربين الوطني في مشروع تطوير التعليم، وتحقيق حلم تحويل المتعلم لمكتشف؛ ليتعلم ثم يشارك في تنمية المجتمع، والبعد عن أساليب الحفظ والتلقين.

وأشار «شوقي» إلى اهتمام القيادة السياسية والوزارة بتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال معلم ذو فكر جديد ومتميز ومناهج جديدة وبنية تحتية تكنولوجية تساير الأنظمة التعليمية المتطورة، موضحًا أننا في سباق مع الزمن ونستعد لبدء تغيير النظام التعليمي في 22 سبتمبر 2018 حسب الخطة الموضوعة، متابعا أن التدريبات رحلة مستمرة طوال العام الدراسي في المدارس؛ لتدريب المعلمين على فلسفة معينة وهي «الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق»؛ لتعبر عن أسلوب التعلم، ويصاحبها كتاب ذو محتوى غزير ليكتسب الطلاب مهارات معينة تعمل على ترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع والبعد عن الحفظ والتلقين، مضيفًا أن دور المعلم في تحفيز الطلاب على التعلم أهم دور في المنظومة.

وخلال اجتماعه مع المعلمين بقاعة المؤتمرات، أثنى الوزير على دور مركز تطوير المناهج في تغيير المناهج بأيدٍ مصرية تماثل المناهج العالمية، وكذلك دور الأكاديمية المهنية للمعلمين وقيادات الوزارة، والشركاء من داخل وخارج التعليم في إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يتم بمجهود كبير في زمن صغير، مؤكدًا على دعم رئيس الجمهورية لهذا المشروع، وتعاون كل الوزارات لإنجازه على أكمل وجه.

وتابع «شوقي»: «أنتم قادة التغيير كمدربين مصريين تقودون عملية تغيير التعليم المصري؛ لبناء الإنسان المصري، ويجب أن نحافظ على هذه الثقة والمسئولية، ولدينا معلمون عباقرة قادرون على إنجازه»، لافتًا إلى أن هذه التدريبات المكثفة هي بداية الرحلة، والتي ستستمر طول العام بداخل الفصول، فضلًا عن تبادل الخبرات وطرق التقييم بنظم إلكترونية، مشددًا على البعد عن الطاقات السلبية والأسئلة التي تعطل المسيرة.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير على أهمية مساندة الإعلام وأولياء الأمور في إنجاح هذا العمل الوطني.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عمر حرص الوزارة على إعادة شخصية المعلم المصري وتحسين صورته الذهنية كرمز يؤمن به الطلاب ويؤثر فيهم ويعلمهم الأخلاق ويغير سلوكياتهم من خلال القدرة على التحدي والتدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل: (الكتب التفاعلية ومصادر المعرفة)، منوهًا باستخدام نظام إلكتروني وفق نظام عالمي؛ لتحويل أدوات التقييم من ورقية إلى إلكترونية، وبعد أول امتحان للطالب يتم إدخال جميع التقارير التحليلية في الوزارة؛ لتقييم الطالب ومواكبة التطور التعليمي العالمي.

وأشار «عمر» إلى تدريب 2000 معلم مدرب ليدربوا زملاءهم المعلمين في جميع المحافظات، وعددهم 128 ألفا و596 معلمًا في الصفوف الأولى، على السلوكيات المهنية للنظام التعليمي الجديد وسيتم الانتهاء من تدريبهم فى 31 أغسطس الجاري.