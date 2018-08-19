• وزيرة التضامن: ندرس منع مديني النفقة من السفر



صرحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياه كريمة، موضحة أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 37 ألف و513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي اليوم لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق، واستعرضت والي خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها.

وأضافت والي أن بنك ناصر الاجتماعي في إطار التيسير على المستحقين، أصدر 78 ألف و644 بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة حيث تم صرف مبلغ 30 مليون و669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ.

كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعي لإنشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمديني النفقة.