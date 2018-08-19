قال الفنان إيهاب فهمي، إنه شارك في العديد من الأعمال الفنية مجسدًا شخصيات شريرة، متابعًا أن نجله الصغير «أحمد»، الذي سيكمل السابعة من عمره في يناير المقبل، يحبذ تجسيده هذه النوعية من الأدوار.



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس السبت، أن نجله يسأله في كل مرة يتسلم فيها سيناريو عن ماهية الدور الجديد، ويلح عليه قبول العمل إذا كان الدور يتضمن أعمالًا شريرة، بينما يرفض أي أدوار يتعرض خلالها للضرب أو البكاء.



وأشار إلى المشهد الذي تعرض خلاله للضرب من قبل الفنان أحمد السقا في مسلسل «ذهاب وعودة» إنتاج 2015، قائلًا إن نجله بكى كثيرًا عقب مشاهدته ذاك المشهد لعدم تفهمه أن الأمر مجرد تمثيل بسبب صغر سنه، الأمر الذي دعاه للاتصال بـ«السقا» لمخاطبة الطفل ومحاولة إرضاءه وإقناعه بحقيقة الأمر.



وتابع أن شخصية سيف العزازي، الذي قدمها في مسلسل «الأب الروحي» إنتاج 2017، تحتل المرتبة الأولى لدى نجله، الذي اكتشف مؤخرًا أنه لديه ميولًا فنية، معقبًا: «أحمد بيحب التمثيل، وأنا مؤخرًا بقيت باخده معايا اللوكيشن، عشان يفهم أن الموضوع مش سهل».



