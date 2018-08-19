جروس يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجت وديا

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع أعضاء الجهاز الفني، قبل انطلاق التدريبات الصباحية اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة نجوم إف سي، في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

جروس ناقش العديد من الأمور مع أعضاء الجهاز الفني للفريق، منها خططه وأفكاره التي ينوي تنفيذها خلال التدريبات.

وأجري لاعبي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية خفيفة في الجيم، تحت إشراف الجهاز الفني، قبل مواجهة بتروجت وديًا اليوم، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

وفضل جروس أن تكون التدريبات خفيفة حتي لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، خاصة وأن لديهم مواجهة هامة أمام نجوم المستقبل لمواصلة مشوار الانتصارات في الدوري.