قالت الفنانة نرمين الفقي، إن سبب عدم ظهورها على الساحة الفنية في السنوات الماضية بشكل مستمر، أن علاقتها بزملائها في الوسط الفني محدودة منذ بداية مشوارها الفني، فضلًا عن رفضها بعض الأعمال الفنية، متابعة: «مفيش فنان بيكتفي من الفن بس في أعمال بتكون مش مناسبة».

وأضافت «الفقي» في لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنها رفضت أدوار عديدة في هذه الفترة؛ نتيجة لعدم وجود ورق يستحق، قائلة: «كل دور بينادي صاحبه وحزنت كثيرًا من المنتجين بسبب الأدوار المعروضة التي كانت تضعني في مكانة لا استحقها».

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنها تحافظ على خصوصية حساباتها على مواقع «السوشيال ميديا»، ولا تقبل الغرباء حتى لا تعرض لمضايقات أو تعليقات غير أخلاقية، مضيفة أن الفنان يحمل رسالة ويخاطب جمهور ولكن يحق له الحفاظ على خصوصيته.

وأكدت أنها تتعرض للعديد من المضايقات بسبب المعجبين، متابعة: «بعض المعجبين يعيش قصة حب غير حقيقية ويهددني في حالة عدم الاستجابة أو الابتعاد عنه، وأحيانًا يكون هناك صداقات ولكن عندما أبتعد تتحول الصداقة لتهديدات في حالة عدم التواجد معهم، ولا أتأثر بهذه التهديدات».