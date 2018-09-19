«البشير» يجري تعديلات في قيادة الجيش السوداني

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات، تم بموجبها إجراء تعديلات في قيادات الجيش السوداني.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، فقد أصدر «البشير» عددا من القرارات، تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة، تضمنت ترقية عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وشملت القرارات إحالة الفريق أول ركن علي محمد سالم، والفريق أول ركن السر حسين بشير حامد إلى التقاعد بالمعاش، وترقية الفريق الركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.

وبموجب القرارات، تم تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق وتعيينه نائبا لرئيس أركان القوات البرية للإمداد.

وشمل القرار الجمهوري ترقية اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية، كما تم ترقية اللواء صيدلي سعاد يوسف عبدالله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.