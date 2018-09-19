وكيل متعب يحدد المواعيد المقترحة لمباراة اعتزاله

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن وجود عروض رائعة من عدة أندية للمشاركة في مباراة اعتزاله.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأولي" : "نفاوض أربعة أندية للمشاركة في المباراة، خلال أحد الشهور (سبتمبر، ويناير، فبراير).

وأضاف: "وصلنا عروض رائعة من أندية قوية، وهناك عرض من نادي كبير في اسبانيا للعب المباراة في يونيو، ولكن نبحث عن أندية أخرى لأن هذا الموعد يتزامن مع بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعن إمكانية انتقال متعب لنادي الجونة ومفاوضات بيراميدز قبل اعتزالة علق قائلا: "حجزت له مكانأ في قائمة الجونة، وما يقال حول طلب بيراميدز له ليس صحيحًا".

وأكمل: "متعب قيمة وإضافة تسويقية لأي نادي، وحصلت على موافقة من إدارة الحونة لضمه، لكنه اعتزل قبل إغلاق باب قيد اللاعبين بـ6 ساعات".

وأتم:"لم أضغط عليه للانتقال للجونة، واختتام مسيرته بالأهلي سيرفع وسيبقي على قيمته التسويقية".