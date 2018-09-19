ماي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إظهار بعض المرونة مثلما فعلت بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مقال بصحيفة ألمانية نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بعض المرونة التي أظهرتها بريطانيا حتى الآن في مفاوضات البريكست إذا تم التوصل لاتفاق يحظى بقبول الجانبين.



وكتبت ماي، في صحيفة "دي فيلت": "من أجل التوصل إلى خاتمة ناجحة، مثلما طورت المملكة المتحدة موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج أن يفعل نفس الشيء"، وذلك لدى طرحها أفكار حكومتها بشأن قضايا ما بعد البريكست وقضايا الحدود الأيرلندية.



وأضافت: "بالنية الحسنة والتصميم من قبل الجانبين، يمكننا تجنب الخروج الذي يجلب المشاكل وإيجاد طرق جديدة للعمل معا".



وتابعت: "في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، ما زلنا جميعا جزءًا من عائلتنا الأوروبية ويجب أن نظل أصدقاء جيدين ندعم سلامة وازدهار بعضنا البعض".