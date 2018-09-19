الداخلية: تحديد مطلقي أعيرة نارية بشكل عشوائى في البحيرة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث البحيرة، فى تحديد مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى وإصابة أحد الأشخاص، وتم ضبط اثنين من مرتكبي الواقعة بحوزتهما سلاح نارى وذخائر.

وكان تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول مصطفى ح. ع- سن 26، عامل، مقيم مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ، مصاب بـ«طلق ناري بالقدم اليمني فتحتى دخول وخروج»، وما قرره أنه حال تواجده بمحل عمله بإحدى المزارع كائنة بالطريق الصحراوى بدائرة المركز، فوجئ بحضور 3 أشخاص مجهولين، قاموا بالسؤال على مالك المزرعة، محل عمله.

وعقب ذلك أخبرهم بعدم تواجده فقاموا عقب ذلك بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزة أحدهم «بطريقة عشوائية» فأصابته إحداها.

وتم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من رضا إ. ر- سن 40، صاحب مزرعة «كائنة خلف المزرعة محل الواقعة»، ومحمد ن. م- سن 21، سائق، وأحمد ع. م، ومحمد ص. ع ، مقيمين بمركز شرطة الدلنجات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهمَين الأول والثانى وبحوزتهما بندقيتين آليتين و29 طلقة و«مطواة» وتوك توك، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.