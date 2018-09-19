لازالت أزمة الإبر الغامضة تضرب سوق الفواكه الطازجة في أستراليا، وذلك بعدما اكتشف شخص، إبرة «خياطة» داخل تفاحة، بسيدني.

وبدأ الأمر باكتشاف إبر خياطة بداخل فاكهتي الفراولة والموز، ما جعل ولاية كوينزلاند الأسترالية السبت الماضي تعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار أسترالي، مقابل معلومات تقود إلى اعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس الإبر فيها.

وقالت أنستيشا باليشيه رئيسة وزراء «كوينزلاند»، في مؤتمر صحفي، إن أحدا يحاول تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه.

ولم يمر ثلاث أيام لتدخل بعد ذلك فاكهة التفاح قائمة الفواكه التي تم اكتشاف الإبر الغامضة بها، حيث اكتشفتها امرأة أسترالية، عندما اشترت بعض ثمار التفاح لبناتها، لكنها تعرضت لصدمة بعدما عثرت على الإبرة.

وأكدت الأم أنها اعتقدت في بداية الأمر أن ما وجدته ألياف جافة علقت بالتفاحة من الشجرة، لكنها عرفت الحقيقة بعدما أخرجت الإبرة كاملة، وقالت السيدة لمحطة «7 نيوز»: أنها صدمت لأن هذا لا يمكن أن يحدث، وقرأت الأخبار عن الفراولة وكنت حريصة على تقطيع الفواكه لبناتي، لكن بالنسبة للتفاح اعتقدت أنه آمن.

وتأتي الواقعة لتزيد المخاوف من تناول الفواكه الطازجة، بعد اكتشاف إبر معدنية في 6 أنواع من الفراولة، وفي الموز أيضا، ما دفع الحكومة المركزية لإطلاق التحقيق في القضية التي باتت تشكل ذعرا لعشاق تناول الفواكه الطازجة في أستراليا، ويعتقد أن سببها «عملا تخريبيا».