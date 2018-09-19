مدير «المناطق العشوائية»: إعلان محافظة دمياط خالية من المناطق «غير الآمنة» قريبًا

أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن محافظة دمياط ستعلن قريبًا خلوها من العشوائيات غير الآمنة.

وأشار «صديق»، خلال اجتماعه مع محافظ دمياط، منال عوض، اليوم، إلى أن هدم منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، جاء لتنفيذ 220 وحدة سكنية (11 عمارة) لصالح أهالي المنطقة، لافتًا إلى منح الأهالي قيمة إيجارية مقدمًا لمدة عام لحين الانتهاء من المشروع، وتسكينهم في وحدات سكنية حديثة على النيل، وتبلغ تكلفة المشروع 35 مليون جنيه.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائية، اهتمام الدولة بقضية الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى توفير 91 وحدة بيع في مشروع تطوير سوق فارسكور، بتكلفة إجمالية 9.155 مليون جنيه.

وأضاف: «الصندوق مول مشروع تطوير سوق كفر سعد، بتكلفة 512 مليون جنيه، لتوفير 110 باكيات للباعة الجائلين، بينما مشروع تطوير سوق دمياط الكبير، بتكلفة 40 مليون جنيه، في مرحلة التصميمات الهندسية».