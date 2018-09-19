قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نقص الدواء ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم، إلا أن المشكلة في مصر تأخذ منحنى آخر لوجود ثقافة معينة لدى الأطباء والمرضى برفض البديل، ما يفاقم المشكلة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن نقص الدواء في نوفمبر 2016 كان يتخطى ألف صنف دوائي، لكنه انخفض اليوم إلى 150 صنفًا بينهم نوعيات هامة، موضحًا أن أزمة الأنسولين بدأت نهاية شهر يوليو بسبب سوء التوزيع في بعض المناطق.



وتابع: «بعض الموزعين كان لديهم سوء توزيع في بعض المناطق، والصيدليات اتجهت لموزعين آخرين وبدأ شعور بوجود نقص في الأنسولين، وبدأ المواطنين في تخزينه فظهر النقص سريعًا».



وأوضح أن تعيين نائب لوزير الصحة لشؤون الصيدلة هي خطوة جيدة في اتجاه توفير الدواء، مضيفًا أنه مكلف بملف الأنسولين، بالإضافة إلى خطوة جيدة لزيادة إنتاج المصانع المحلية من الأنسولين وإنتاج نوع «القلم» محليًا.



وأشار إلى ضرورة إنشاء خط ساخن يكون خاصًا بالصيادلة ونقابتهم لإبلاغ الإدارة المركزية للصيدلية بوزارة الصحة عن أي صنف ناقص قبل حدوث أزمة في السوق.